Глава Башкирии вручил гранты по 1 млн рублей сельским тренерам

Радий Хабиров наградил пятерых участников программы «Сельский тренер». На оперативном совещании правительства в ЦУРе он вручил им сертификаты на единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Среди награжденных — тренер-преподаватель по фигурному катанию детско-юношеской спортивной школы Дуванского района Валерия Храмцова, тренер-преподаватель по легкой атлетике ДЮСШ Учалинского района Максим Тимофеев, тренер-преподаватель по спортивной борьбе спортивной школы «Юность» Янаульского района Ильназ Ханов, тренер-преподаватель по футболу спортивной школы №2 Туймазинского района Рамиль Низамутдинов, тренер-преподаватель по волейболу спортивной школы № 3 Ишимбайского района Николай Жуков.

Мы хотим выразить благодарность за поддержку наших сельских тренеров. Данная награда – это огромный вклад в развитие детско-юношеского спорта, воспитание молодых спортсменов. Будем достигать новых побед.

Напомним, размер выплаты по проекту «Сельский тренер» был увеличен с 600 тысяч до 1 млн рублей. Также в республике с 2024 года реализуется программа «Городской тренер».