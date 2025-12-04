В Башкирию вернется зимняя погода

В ближайшие дни погода в республике приблизится к климатической норме начала зимы. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.
Сегодня, 4 декабря, местами ожидается мокрый снег, что приведет к гололеду и гололедице на дорогах. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5°С, днем -3, +2°С.
В пятницу, 5 декабря, местами снова пройдет мокрый снег. Ветер останется умеренным, западным. Столбики термометров покажут ночью от +1 до -4°С, при прояснениях до -9°С, днем около +2, -3°С.