Жители Башкирии в новогодние праздники собирают гумпомощь для бойцов

Жители республики и в новогодние праздники продолжают собирать и отправлять гумпомощь на передовую. Продукты питания, оборудование и техника – все это в самое ближайшее время будет доставлено на передовую.

Надев его, солдат становится невидимым для вражеского тепловизора. Особенно с воздуха. А еще такие пончо могут защитить от дождя. Их Анатолий Хомячук подготовил с десяток. Общественный активист далеко не первый раз едет в зону СВО.

Нынешний груз помогли сформировать члены Общественной палаты республики и нотариальной палаты, а также все неравнодушные. Военнослужащим доставят инструменты, генераторы, антенны. Новогодние подарки также получат дети в одном из городов, которые остались без попечения родителей. Отцу груз поможет доставить Тихон Хомячук.

Весь груз еле влез в салон автомобиля. Также из Ермекеевского района сельчане передали солдатам деликатесы – вяленых гусей и казылык.

Сегодня представители руководства администрации Октябрьского района столицы передали военнослужащим технику. Мотоциклы и квадроциклы бойцы, которые сейчас в отпуске, увезут с собой на передовую.