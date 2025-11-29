В Москве обсудили инвестиционный потенциал Башкирии

Инвестиционный потенциал республики обсудили в Москве. Представители органов госвласти и бизнес-сообщества встретились в Полномочном представительстве Башкортостана при Президенте России.
Основной целью стало формирование комплексного представления о возможностях региона и создании условий для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества. Республика занимает устойчивые позиции в промышленном производстве и продолжает наращивать объёмы несырьевого экспорта.
Также был представлен перечень перспективных направлений для локализации новых производств и реализации высокотехнологичных проектов. Участникам встречи представили доступные инструменты государственной поддержки: налоговые льготы, субсидии, территории опережающего развития, особую экономическую зону «Алга» и индустриальные парки. По итогам дискуссии участники отметили высокий уровень заинтересованности в теме инвестиций.