В Москве обсудили инвестиционный потенциал Башкирии

Инвестиционный потенциал республики обсудили в Москве. Представители органов госвласти и бизнес-сообщества встретились в Полномочном представительстве Башкортостана при Президенте России.

Основной целью стало формирование комплексного представления о возможностях региона и создании условий для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества. Республика занимает устойчивые позиции в промышленном производстве и продолжает наращивать объёмы несырьевого экспорта.