В Башкирии пенсионерка издевалась над беременной дочерью

В Уфимском районе местную жительницу осудили за жестокое обращение с дочкой и внуками.

История началась несколько лет назад, когда женщина предложила дочке с мужем переехать к ней в село Камышлы. Со временем сельчанка пристрастилась к алкоголю. Поведение женщины сильно изменилось – она начала устраивать скандалы, кричать, ругаться, била посуду, окна, угрожала ножом. Дети сообщали, что бабушка пыталась их душить.

В один из вечеров пенсионерка подумала, что её беременная дочь отдала соседям 32 тысячи рублей и устроила скандал. В порыве агрессии женщина ударила несчастную в живот. Потерпевшую экстренно госпитализировали. Больше недели врачи боролись за жизнь мамы и будущего ребёнка.

Семья обратилась в суд. Пенсионерку признали виновной. Её приговорили к 3,5 годам лишения свободы, а также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.