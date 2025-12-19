В Уфе проходит проверка ледовых городков

Инспекторы Гостехнадзора организовали мониторинг зимних мест досуга для детей в преддверии праздников. Горки – это главный магнит для юных жителей республики в зимний период. Чтобы радость не обернулась травмой, важно убедиться в безопасности каждого элемента.

Кто бы мог подумать, что в декабре лед будет в дефиците. Материал сейчас практически на вес золота, но без ледовых городков представить новогодние гуляния сложно. Спецслужбы ждали необходимой толщины для заготовок. Первые льдины уже поступили в затонский парк «Волна».

Но не все так просто: у горок и скульптур есть свои стандарты безопасности. Эксперты следят за надежностью конструкций и проводят измерительный контроль. Организаций, осуществляющих подобные проверки, в России всего порядка десяти. В республику приезжают специалисты из разных уголков страны.

Сбор ледяных горок занимает около недели. Необходимо подготовить конструкцию, сделать безопасные борта и залить склон водой. Свою главную оценку горки получат от маленьких, но самых требовательных экспертов.