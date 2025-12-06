Глава Башкирии оценил достижения ОЭЗ «Алга»

«Алга» действительно у нас очень хорошая зона, с большой перспективой. Но надо было её 20 лет назад начинать, и сейчас бы у нас были огромные возможности и ресурсы. Будем двигать нашу «Алгу». Это большое достижение, начали в 2021 году, а сейчас в тройке лидеров с такими мощными ресурсами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан