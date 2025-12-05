В Уфе прошла научно-практическая конференция «Мир в эпоху перемен»

Уроженец Башкортостана, сблизивший Советский Союз и арабо-персидский мир. В УУНиТ на научно-практической конференции «Мир в эпоху перемен» вспоминают выдающегося дипломата Карима Хакимова.

В арабских странах его уважительно называли «Красный паша». Он стал первым полномочным представителем СССР в ряде арабских государств и заложил основы отношений Советского Союза с Ближним Востоком. В конференции приняли участие представители Саудовской Аравии и Ирана – тех стран, в которых Карим Хакимов как раз и работал.

Память талантливого дипломата почтили и в его родном Бижбулякском районе. Здесь есть музей, посвященный Кариму Хакимову, и улица, названная в его честь. Он прекрасно владел арабским языком и, зная местные обычаи, завоевал доверие политических лидеров, включая самого короля. Его дипломатический стиль сочетал твёрдость принципов с гибкостью – он умел находить общий язык с представителями совершенно разных культур.