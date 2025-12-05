В Уфе наградили победителей премии «Защитник бизнеса»

В Уфе наградили защитников бизнеса. Премия призвана отметить тех, кто создает благоприятную среду для предпринимателей и защищает их интересы. Среди участников – коммерсанты, представители институтов поддержки малого и среднего бизнеса, а также юристы.

Награждали по восьми номинациям. Как отметили организаторы, речь не о судебной защите, а о тех случаях, когда, например, необходимо помочь в преодолении административных барьеров или с защитой интересов на международном рынке.