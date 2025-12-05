Документы с Госуслуг теперь доступны в мессенджере MAX для жителей Башкирии

У жителей Башкортостана появилась возможность получить быстрый доступ к документам из Госуслуг.
В отечественном мессенджере MAX появился быстрый доступ к документам из портала Госуслуг. Теперь с помощью цифровой платформы можно предъявлять свои документы где это возможно в электронном виде.
По словам министра цифрового развития госуправления Республики Башкортостан, на данном этапе в разделе Цифровой ID будут отображаться электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. Список документов постепенно будет расширяться, позже будут также добавлены сведения о транспортных средствах и основные документы детей.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обновить приложение мессенджера MAX и Госусуслуг, перейти в раздел Цифровой ID, выбрать документ и разрешить обработку персональных данных при первом использовании.
Справочно
Цифровая платформа MAX – отечественное приложение обмена сообщениями и медиафайлами. В него также встроена платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. MAX входит в «белый список» Минцифры России и остается доступен при ограничениям мобильного интернета.