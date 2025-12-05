Документы с Госуслуг теперь доступны в мессенджере MAX для жителей Башкирии

У жителей Башкортостана появилась возможность получить быстрый доступ к документам из Госуслуг.

В отечественном мессенджере MAX появился быстрый доступ к документам из портала Госуслуг. Теперь с помощью цифровой платформы можно предъявлять свои документы где это возможно в электронном виде.

По словам министра цифрового развития госуправления Республики Башкортостан, на данном этапе в разделе Цифровой ID будут отображаться электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. Список документов постепенно будет расширяться, позже будут также добавлены сведения о транспортных средствах и основные документы детей.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обновить приложение мессенджера MAX и Госусуслуг, перейти в раздел Цифровой ID, выбрать документ и разрешить обработку персональных данных при первом использовании.

Справочно