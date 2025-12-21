Уфа продолжает борьбу со снегом и гололедом в усиленном режиме

Коммунальные службы Кировского района столицы переведены на усиленный график работы для борьбы с последствиями снегопада и наледи.
Как отметил глава районной администрации Илвир Нурдавлятов, работы ведутся круглосуточно — как с применением техники, так и вручную. Очищаются проезжие части, тротуары, остановочные павильоны, а также производится вывоз снега и обработка улиц противогололедными материалами.
Автовладельцев и пешеходов просят быть внимательными рядом с работающей техникой.
Фото: Илвир Нурдавлятов, ТГ.