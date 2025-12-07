Визит российской делегации в Узбекистан: итоги для Башкирии

Новые горизонты экономического сотрудничества с партнёром из Центральной Азии. На текущей неделе Радий Хабиров в составе российской правительственной делегации посетил с рабочим визитом Узбекистан. Глава Башкортостана встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Итогом стали подписанные соглашения о взаимодействии с Ферганской и Ташкентской областями, а также дорожная карта по сотрудничеству нашей республики с регионами государства. Речь идёт о совместных проектах в области высокотехнологического производства, лёгкой промышленности, сельского хозяйства, а также науки и культуры. Какие перспективы открываются у региона с одним из ключевых российских партнёров на постсоветском пространстве?

Для Башкортостана Узбекистан – один из ключевых партнёров в Центральной Азии. Страна занимает седьмую строчку во внешней торговле. По итогам прошлого года оборот достиг порядка 200 миллионов долларов. Причем он увеличился на 16% в сравнении с 2023 годом. Высшее руководство России и управленческая команда региона уделяют большое внимание сотрудничеству с государством. Во время деловой встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорился с первым вице-премьером Правительства России Денисом Мантуровым и Радием Хабировым активнее взаимодействовать во всех сферах, особенно в промышленной кооперации. Стороны заинтересованы в росте товарооборота.

Задача такая, чтобы наши крупные предприятия начали более активно входить, потому что в Узбекистане нас интересуют высокотехнологичные предприятия с высокими инновационными возможностями, интересуют наши компетенции в области обрабатывающей промышленности, поэтому акцент на этом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Партнёры совместно строят в Ташкентской области технопарк «Бекабад». Там будут работать башкирские производители паровых котлов, экономайзеров, а также протезов. Такой же объект возводят в Стерлитамаке, на котором свою продукцию разместят узбекские партнёры. Другие их коллеги недавно открыли в Уфе торговый дом с товарами из текстиля. В будущем появится линейка одежды для взрослых и детей.

Большие перспективы стороны видят в развитии нефтегазовой отрасли, машиностроении и автопроме. На заседании межправительственной комиссии двух стран Радий Хабиров и вице-премьер правительства страны Жамшид Ходжаев подписали дорожную карту по сотрудничеству между регионами Узбекистана и Башкортостаном.

Более тесные контакты республика налаживает с экономически-развитыми субъектами. Так, с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым Радий Хабиров обсудил кооперацию между предпринимателями и взаимодействие с управленцами. С хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым Глава Башкортостана договорился еще активнее взаимодействовать в торговле, науке, образовании, промышленности и сельском хозяйстве. Инвестор намерен вложиться в строительство оптово-распределительного склада для хранения овощей в нашем регионе.

Крепнут не только торговые связи. Для Башкортостана немаловажен и культурный взаимообмен. Особенно в области музейного дела и археологии. В Ташкенте Радий Хабиров посетил недавно построенный Центр исламской цивилизации.

Здание – образец узбекской архитектуры. Под одной крышей расположены музей и научно-исследовательский комплекс. Там же собраны редкие летописи, книги, реставрационная мастерская, лаборатория оцифровки. Сердцем центра является Священный Коран Османа. Руководитель республики уверен: сотрудничество между специалистами Узбекистана и Башкортостана поможет в создании Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Копия уже этого Корана Османа хранится у нас в визит-центре Музея кочевых цивилизаций. Поэтому мы договорились, что мы заключим соглашения. Я сюда отправлю наших музейщиков, мы начнем сотрудничество. И второе: конечно, в Ташкенте появилась удивительная туристическая жемчужина, именно ради которой стоит приехать в Ташкент. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Роднит и то, что, по скромным подсчётам, в Узбекистане проживают более 25 тысяч башкир. Жители республики, а также общественные организации и активисты стараются поддерживать контакты с выходцами из нашего региона.

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют девять общественных организаций – в Фергане, в Ташкенте, и, конечно же, это серьезный ресурс для сохранения культуры и языка наших соотечественников. Ежегодно участвуем в культурных мероприятиях. Выделяется праздник «Сабантуй», проводим дни культуры и просвещения. Юлдаш Юсупов, председатель исполнительного комитета Всемирного курултая башкир

По итогам переговоров и встреч Радий Хабиров отметил продуктивность визита и перспективы отношений между нашей республикой и государством.

Вырисовывается контур, мы с большим количеством хокимов общались. Это, во-первых, ознакомительная оценка, социально-экономическое положение. Преимущественно – сотрудничество. Сформировался такой круг – это Ташкентская область, мощная область. Мне кажется, такая поездка удалась, основная цель – это работа в составе межправительственной комиссии России и Узбекистана. Это общение с президентом, что немаловажно, поскольку и президент – глава государства – даёт такой толчок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан