В начале недели в Башкирии ожидаются гололед и снег

Сегодня, 8 декабря, в республике местами пройдет снег. Из-за осадков на дорогах прогнозируется гололед. Ветер северо-западный и северный, в некоторых районах с порывами. Температура воздуха составит от -4 до -9°С. На северо-востоке региона похолодает от -10 до -15°С.