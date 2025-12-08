В начале недели в Башкирии ожидаются гололед и снег

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
Сегодня, 8 декабря, в республике местами пройдет снег. Из-за осадков на дорогах прогнозируется гололед. Ветер северо-западный и северный, в некоторых районах с порывами. Температура воздуха составит от -4 до -9°С. На северо-востоке региона похолодает от -10 до -15°С.
Во вторник, 10 декабря, существенных осадков не предвидится. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный. Ночью температура будет в пределах -13, -18°С, местами столбики термометра опустятся до -23°С. Днем воздух прогреется до -8, -13°С.