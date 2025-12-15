Метель и снежные заносы ожидают Башкирию в начале недели

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 15 декабря, на территории республики прогнозируются снегопад и метель. На дорогах возможны снежные заносы и накаты, видимость ухудшится из-за осадков. Ветер западный, с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью составит от -13 до -18°С, днем потеплеет до -9, -14°С.