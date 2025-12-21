В Башкирии родились Сувайба и Мухаммад-Юнус

Реестр ЗАГС республики назвал самые популярные и необычные имена, которые давали новорожденным с 1 января по 20 декабря 2025 года.

Согласно статистике, самым популярным именем для мальчиков в этом году стал Амир — его получили 491 малышей. В пятерку лидеров также вошли имена Эмир (369), Тимур (368), Михаил (312) и Мирон (307). Среди девочек чаще всего выбирали имя Ева (383), а также Амелия (375), Амина (371), Эмилия (351) и София (346).