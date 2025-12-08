В Уфе прошла стратсессия по развитию креативной экономики

Мы всегда исходили из того, что те, кто создает интеллектуальные творческие продукты, являются властителями душ, сердец наших жителей. Именно они формируют ценностные ориентиры, правильное поведение и вообще базовые установки. Поэтому очень важно, чтобы их деятельность была ценностно-ориентированной. Креативный продукт можно коммерциализировать, но необходимо, чтобы он отвечал интересам нашего общества. И делать это, самое главное, надо не запретами и ограничениями, а в диалоге с креативным сообществом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан