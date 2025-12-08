В Уфе прошла стратсессия по развитию креативной экономики
В Уфе прошла
стратегическая сессия, посвященная трендам, ценностям, инструментам и развитию
креативной экономики в Башкортостане. Участие в ней принял Радий Хабиров.
В регионе создаются
условия для развития отрасли: учреждена премия, есть отдельный праздник,
сформирован совет и принят республиканский закон. И уже есть результаты
планомерной работы. По итогам этого года Башкортостан вошел в тройку лучших
регионов в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий.
Опыт
Радия Фаритовича уникальный, потому что никто так не работает с муниципалитетами,
как это сделано в Башкирии, именно с развитием креативной индустрии. И такое
личное внимание главы к этой теме беспрецедентно.
Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика»
Башкортостан
активно включился, проходят стратегические сессии, представители республики
активно участвуют в федеральных мероприятиях. И по новостям мы видим, как
развиваются креативные кластеры. Главное, чтобы это была системная работа.
Владимир Костеев, референт Управления Президента России по общественным проектам
По поручению Президента
страны к 2030 году доля креативных индустрии в объеме ВВП должна дойти до 6%.
Каждый регион обладает уникальными творческими направлениями, и задача – их
развивать, при этом уделяя внимание идеологической составляющей созданных
проектов.
Мы всегда исходили из
того, что те, кто создает интеллектуальные творческие продукты, являются
властителями душ, сердец наших жителей. Именно они формируют ценностные
ориентиры, правильное поведение и вообще базовые установки. Поэтому очень важно,
чтобы их деятельность была ценностно-ориентированной. Креативный продукт можно
коммерциализировать, но необходимо, чтобы он отвечал интересам нашего общества.
И делать это, самое главное, надо не запретами и ограничениями, а в диалоге с
креативным сообществом.