Радий Хабиров: «Крепкая энергетика — основа развития экономики Башкирии»

Глава Башкирии поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником. По его данным, в республике в этой сфере трудятся 25 тысяч человек, а в смежных отраслях — более 50 тысяч.

Крепкая энергетическая система – основа развития нашей экономики. Поэтому мы уделяем этому большое внимание. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкирии продолжается планомерное наращивание мощности электростанций. Одним из ключевых событий 2024 года стало завершение обновления энергоблока №1 Кармановской ГРЭС.

В ближайших планах — модернизация энергообъектов на Уфимских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимской, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Масштабные работы ведутся в рамках программы модернизации теплоэнергетики «КОМмод». Общий объем инвестиций только по этой программе превысит 20 млрд рублей.

Только в текущем году в республике были построены и введены в эксплуатацию две новые мощные подстанции — «Алаторка» в Иглинском районе и «Инорс» в Уфе.

За последние пять лет ежегодные вложения в электросетевую инфраструктуру выросли с 5 до 9,5 млрд рублей.

Радий Хабиров заверил, что объемы финансирования развития энергетического комплекса Башкирии снижаться не будут.