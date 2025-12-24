«Салават Юлаев» уступил хабаровскому «Амуру» на домашнем льду

«Салават» принимал соседей по турнирной таблице – хабаровский «Амур». Первый период прошёл под диктовку хозяев льда. Юлаевцы повели 2:0, отличились Александр Жаровский и Максим Кузнецов.
Зато в следующем периоде хабаровчане вернулись в игру. Вторую шайбу игрок гостей забросил за секунду до перерыва. В третьем периоде в большинстве за 5 минут до окончания основного времени «Амур» впервые в матче вышел вперёд. Дубль на счету Ярослава Лихачёва. Четвертая шайба побывала уже в пустых воротах уфимцев.
2:4 – «Салават» уступает хоккеистам из Хабаровска. Следующий матч соперники проведут 25 декабря.