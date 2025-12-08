В Башкирии спортшкола по шахматам обрела новый дом

Спортшкола по шахматам в Октябрьском обрела новый дом. Благодаря поддержке городской администрации учреждение переехало из приспособленного помещения в отдельное здание. В бывшем детском саду был проведён ремонт, и теперь спортшкола может не только разом вместить всех подопечных, но и готова принимать турниры самого разного уровня.

Где-то партия близится к концу, а где-то противостояние только разгорается. Но пока что для детей игра в шахматы – это именно игра. В скором времени они начнут учиться сложной стратегии, но уже сейчас среди самых маленьких есть призёры и победители первенств. Первоклассница Амира Алибаева, например, на днях заняла второе место на городском турнире.

Шахматы в городе весьма популярны. В спортшколе занимаются более 800 детей, группы ежегодно заполняются полностью.

Свой дом у шахматистов появился совсем недавно. Ранее 30 лет спортсмены занимались в приспособленном помещении, где занятия у разных групп приходилось проводить одновременно. Помогла администрация Октябрьского. Спортшколе отдали двухэтажное здание бывшего детского сада. За счет городского бюджета был проведён капитальный ремонт. Заменили окна, систему отопления, обустроили эвакуационные выходы, благоустроили территорию, утеплили и обновили фасад. На всё ушло чуть более восьми миллионов рублей. А ещё на колоннах при входе установили декоративные шахматные фигуры, которые подсвечиваются по вечерам.