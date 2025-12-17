Врач из Уфы спас жизнь пассажиру самолета

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о спасении пассажира врачом из Уфы.
Инцидент произошёл на рейсе Москва – Уфа. 30-летнему пассажиру стало плохо. Он начал бледнеть, потерял сознание. Также у мужчины начались судороги. Стюардессы попытались привести пассажира в чувство с помощью нашатырного спирта и кислородной маски, но это не помогло. Пассажир начал синеть. Тогда на помощь пришёл главный врач санатория «Толпар» Артур Г., который находился на борту самолёта.
При осмотре у мужчины сильно кружилась голова, еле прощупывался пульс, а давление было критически низким. Врач попросил аптечку у бортпроводников и оказал медицинскую помощь, благодаря чему удалось стабилизировать состояние молодого человека. Через 10 минут его давление поднялось до 120/80 мм рт. ст., а пульс увеличился до 86 ударов в минуту. Артур Г. продолжал следить за состоянием пациента до приземления. По прибытии мужчину встретила бригада скорой помощи.
Фото: министерство здравоохранения РБ.