Врач из Уфы спас жизнь пассажиру самолета

При осмотре у мужчины сильно кружилась голова, еле прощупывался пульс, а давление было критически низким. Врач попросил аптечку у бортпроводников и оказал медицинскую помощь, благодаря чему удалось стабилизировать состояние молодого человека. Через 10 минут его давление поднялось до 120/80 мм рт. ст., а пульс увеличился до 86 ударов в минуту. Артур Г. продолжал следить за состоянием пациента до приземления. По прибытии мужчину встретила бригада скорой помощи.