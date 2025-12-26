Братья из Башкирии ремонтируют машины для бойцов СВО

Закупают старые, ремонтируют и отвозят в зону СВО. Братья Шангареевы готовят очередную партию автомобилей для нужд бойцов. За всё время они восстановили более 20 единиц техники, которая помогает военнослужащим из Башкортостана выполнять боевые задачи.

Поменять тормозные шланги, привести в порядок ещё некоторые узлы и агрегаты –этот «Москвич» братья Шангареевы готовят к отправке в зону специальной военной операции. Машину ещё предстоит переделать в пикап, то есть срезать крышу.

Все эти тонкости Равиль Шангареев знает не понаслышке. Он сам участник специальной военной операции. Пока после тяжелого ранения находится на гражданке, ждёт окончательного решения военно-врачебной комиссии, без дела не сидит. Вместе с младшим братом Раилем готовит очередную партию автомобилей для отправки в зону СВО.

За всё время Шангареевы с помощью таких же неравнодушных людей отправили на СВО более 20 единиц техники. Это не только автомобили, но и мотоциклы. Их покупают в основном по объявлениям, но бывают и случаи безвозмездной передачи, как с этим «Москвичом» – его хозяин сам нашёл Шангареевых.