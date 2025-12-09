В Уфе прошел XXIV съезд Союза журналистов Башкирии

Сегодня на Съезде журналистов региона глава республики вручил удостоверения ветеранов военной журналистики, или военкоров. Впервые в России именно в Башкортостане приняли соответствующий закон. Он закрепляет статус и меры поддержки для журналистов, которые выезжают на места и готовят материалы о военных событиях. Впрочем, это неудивительно, отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, приехавший на республиканский съезд, подметил особое внимание к журналистам, к СМИ со стороны властей.

Здесь нет права на ошибку и непростительны оговорки. Этот урок Азату Садрееву пришлось усваивать уже не за партой факультета журналистики. О планирующейся командировке съемочной группы ещё в 2022 году в зону СВО последним узнал – первым поехал, без раздумий.

Быстро, как там, я здесь, дома, не работаю. Не бывает возможности второй раз записать, потому что либо обстрел идёт, либо нужно быстрее уезжать, потому что следом дроны врага прилетают. Азат Садреев, ветеран военной журналистики Республики Башкортостан, комментатор АО ТРК «Башкортостан»

И нужно быть быстрее дронов, быстрее врага. Это хорошо усвоил Иван Шабрин – от него зависит, как скоро доберётся группа до точки, как выбрать безопасный путь. Сам себе навигатор, говорят коллеги, за дорогу с ним не переживают. За все время спецоперации, что длится почти четыре года, Иван Шабрин провёл в командировках на СВО 367 дней.

Это моя работа – довезти в сохранности телевизионную группу. Иван Шабрин, ветеран военной журналистики Республики Башкортостан, водитель АО ТРК «Башкортостан»

Ещё один геройский рекорд – водитель редакции газеты «Тан» из Бурзянского района Иршат Саитбатталов более 70 раз довозил гумпомощь в зону СВО. Говорит, один в поле не воин – помогают все.

Всем спасибо, всем районам и городам, которые помогают. Иршат Саитбатталов, водитель редакции газеты «Тан» /Бурзянский район/

Помогают все и всем – даже лоскуты после шитья идут в ход. Выяснилось, у Гузель Хамитовой золотые руки – уезжает в командировку с гостинцами, возвращается с фильмами.

Это как носочек, из разных кусочков. Это то, что остаётся от больших фланелевых курток и штанов для ребят. И вот из таких кусочков я и мои сёстры по волонтёрскому движению шьём и вяжем вот такие носочки для наших ребят. Гузель Хамитова, ветеран военной журналистики Республики Башкортостан, руководитель отдела АО ТРК «Башкортостан»

Как живут наши ребята, как обустроен их быт, что нужно, в конце концов, как настроение бойцов – журналисты Башкортостана выезжают в командировки, чтобы рассказать, написать и показать с первых дней спецоперации. Именно поэтому республика первой из всех регионов приняла закон о военных корреспондентах. О нём Глава Башкортостана Радий Хабиров говорил на встрече с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым.

Выбранный курс показал свою результативность и будет продолжен в том же направлении в следующие пять лет – на Съезде журналистов единодушно избрали председателя правления союза. Им вновь стал Вадут Исхаков.

Удаётся решать благодаря сплоченной работе – на съезде вручили награды сотрудникам радио «Юлдаш», агентства «Башинформ», печатных изданий городов и районов, отметили работу информационных центров муниципалитетов. Были те, кто трудился и не ждал наград. В том числе директор студии телевидения БСТ Шамиль Ишемьяров. Почти 30 лет стажа, в трудовой одно место работы – Башкирское телевидение. Прошёл путь от обычного корреспондента до руководителя.

2025 год для меня был таким запоминающимся и памятным. В начале года у меня родилась долгожданная дочка, а сейчас конец года и ещё одна награда, в этот раз уже профессиональная, и я могу с гордостью говорить про себя: теперь я заслуженный папа. Шамиль Ишемьяров, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, директор студии ТВ АО ТРК «Башкортостан»