В Уфе прошел XXIV съезд Союза журналистов Башкирии

Сегодня на Съезде журналистов региона глава республики вручил удостоверения ветеранов военной журналистики, или военкоров. Впервые в России именно в Башкортостане приняли соответствующий закон. Он закрепляет статус и меры поддержки для журналистов, которые выезжают на места и готовят материалы о военных событиях. Впрочем, это неудивительно, отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, приехавший на республиканский съезд, подметил особое внимание к журналистам, к СМИ со стороны властей.
Здесь нет права на ошибку и непростительны оговорки. Этот урок Азату Садрееву пришлось усваивать уже не за партой факультета журналистики. О планирующейся командировке съемочной группы ещё в 2022 году в зону СВО последним узнал – первым поехал, без раздумий.
И нужно быть быстрее дронов, быстрее врага. Это хорошо усвоил Иван Шабрин – от него зависит, как скоро доберётся группа до точки, как выбрать безопасный путь. Сам себе навигатор, говорят коллеги, за дорогу с ним не переживают. За все время спецоперации, что длится почти четыре года, Иван Шабрин провёл в командировках на СВО 367 дней.
Ещё один геройский рекорд – водитель редакции газеты «Тан» из Бурзянского района Иршат Саитбатталов более 70 раз довозил гумпомощь в зону СВО. Говорит, один в поле не воин – помогают все.
Помогают все и всем – даже лоскуты после шитья идут в ход. Выяснилось, у Гузель Хамитовой золотые руки – уезжает в командировку с гостинцами, возвращается с фильмами.
Как живут наши ребята, как обустроен их быт, что нужно, в конце концов, как настроение бойцов – журналисты Башкортостана выезжают в командировки, чтобы рассказать, написать и показать с первых дней спецоперации. Именно поэтому республика первой из всех регионов приняла закон о военных корреспондентах. О нём Глава Башкортостана Радий Хабиров говорил на встрече с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым.
Выбранный курс показал свою результативность и будет продолжен в том же направлении в следующие пять лет – на Съезде журналистов единодушно избрали председателя правления союза. Им вновь стал Вадут Исхаков.
Удаётся решать благодаря сплоченной работе – на съезде вручили награды сотрудникам радио «Юлдаш», агентства «Башинформ», печатных изданий городов и районов, отметили работу информационных центров муниципалитетов. Были те, кто трудился и не ждал наград. В том числе директор студии телевидения БСТ Шамиль Ишемьяров. Почти 30 лет стажа, в трудовой одно место работы – Башкирское телевидение. Прошёл путь от обычного корреспондента до руководителя.
СМИ не переставали функционировать в пандемию, не перестают и сейчас, во время СВО. Скорее, наоборот, когда информационная война идет наравне с передовой, важно показать реальный расклад как в республике в целом, так и в муниципалитетах в частности.