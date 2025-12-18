Башкирию на Прямой линии с Путиным представят пять журналистов

Более двух миллионов обращений поступило к программе «Итоги года с Владимиром Путиным» – совмещённой Прямой линии и ежегодной большой конференции. Прямая линия состоится завтра, начало в 14 часов. Вопросы можно задавать вплоть до самого её окончания.
Сегодня в Администрации Президента выдавали аккредитации. Представители федеральных, региональных и зарубежных СМИ с самого открытия аккредитационного центра выстраивались в очереди, чтобы получить бейджи и пройти обязательное ПЦР-тестирование. В этом году Республику Башкортостан представляют пять наших коллег.