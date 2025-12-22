Состояние пострадавших в массовом ДТП в Башкирии остается тяжелым

Двое из троих госпитализированных в результате массового ДТП в Альшеевском районе находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Третий пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Напомним, авария произошла утром 22 декабря на 105 км автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2110», «Мазда CX-5» и «Шахман».

В результате удара трое людей, находившихся в отечественной легковушке, и пассажир иномарки скончались на месте до прибытия медиков. Еще троих участников аварии доставили в больницу. Причины трагедии устанавливаются.