В Башкирии осудили водителя автобуса, из-за которого погибли два человека

В Кумертау перед судом предстал 59-летний мужчина. По его вине погибли два человека.
В тёмное время суток мужчина был за рулём автобуса. В салоне находились пассажиры. На автодороге Уфа-Оренбург водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Опель Астра». В аварии погибли водитель и пассажир легкового авто.
Свою вину мужчина признал частично. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, однако наказание было заменено принудительными работами на 3 года с удержанием 10% из зарплаты. Суд также лишил водителя прав на 2 года. С компании были взысканы в пользу обоих потерпевших компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей каждому.