В Уфе прошла премьера фильма «Свет Христов в Башкирии»

В кинотеатре «Родина» состоялась премьера фильма «Свет Христов в Башкирии». Картина посвящена духовной истории республики, а также 35-летию служения митрополита Никона в Уфимской епархии. В этом году также исполнилось 75 лет со дня его рождения.

Имя митрополита Никона связано с возрождением православной жизни в регионе после непростого периода, когда религия была под запретом, храмы закрывались, а духовные традиции десятилетиями сохранялись лишь в семьях.