В Уфе прошла премьера фильма «Свет Христов в Башкирии»

В кинотеатре «Родина» состоялась премьера фильма «Свет Христов в Башкирии». Картина посвящена духовной истории республики, а также 35-летию служения митрополита Никона в Уфимской епархии. В этом году также исполнилось 75 лет со дня его рождения.
Имя митрополита Никона связано с возрождением православной жизни в регионе после непростого периода, когда религия была под запретом, храмы закрывались, а духовные традиции десятилетиями сохранялись лишь в семьях.
В кинотеатре собрались представители православия, ислама и иудаизма. Фильм повествует о становлении Русской православной церкви в Башкортостане. Авторы уверены, что картина будет интересна всем вне зависимости от вероисповедания. Ведь, как известно, республика объединяет представителей более 110 национальностей.