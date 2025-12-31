Новые мосты и трассы: какие дорожные объекты открыли в Башкирии в 2025 году

До Казани и Екатеринбурга путь сократился в полтора раза благодаря открытию трассы М-12. Объект можно назвать стройкой века. Открытие участка от Дюртюлей до Ачита состоялось этим летом. Открывал её сам Президент, докладывал о готовности к запуску Глава Башкирии. Если бы не Радий Хабиров, эта дорога и вовсе могла бы пройти мимо нашего региона. И это было бы упущением, ведь любой новый инфраструктурный проект – развитие для региона.

Хотя не только такие крупные объекты в поле зрения властей. В Башкортостане продолжается строительство и ремонт других дорог. Наш коллега Руслан Батыргареев проехал и по новой трассе М-12, присутствовал и во время открытия арочного моста в Уфе после капитального ремонта, а также побывал на других дорожных объектах, введенных в эксплуатацию в этом году.

Масштабный проект высокоскоростной магистрали М-12 курирует сам Президент страны. Поэтому старт движению на участке новой дороги Дюртюли – Ачит в режиме видеоконференции даёт Владимир Путин.

В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными, безопасными. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Владимир Путин

Всего лишь за три года с нуля было построено 275 километров скоростной дороги. 140 из них проходят по территории Башкортостана. А ведь магистраль могли пустить в обход нашей республики, если бы не руководитель региона, который неоднократно обсуждал этот вопрос с федеральным центром на протяжении нескольких лет.

Она имеет огромное значение для автомобилистов, сокращение времени доезда теперь до Екатеринбурга, Казани, Москвы и других городов где-то в полтора раза. Это параллель наша в некотором смысле трассе М-5, которая страшно перегружена, поэтому мы думаем, что часть пассажиропотока, часть грузопотока здесь пойдет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Четырёхполосная, без единого светофора и не имеющая пересечений на одном уровне с другими дорогами. Разрешённая скорость здесь – 110 километров в час. Участок трассы Дюртюли – Ачит платный. Ежедневно по нему проезжает порядка 6 тысяч автомобилей.

Время сокращается, полотно хорошее, претензий нет. Роберт Музаферов, водитель фуры

Очень часто ездим к родным в Екатеринбург, теперь гораздо быстрее добираемся по такой шикарной дороге, спасибо огромное за такую комфортную магистраль. Элиза и Виль Мингареевы

Сами можете видеть, сколько здесь грузовиков проезжает. Это самый прямой путь от Москвы через Казань на Екатеринбург и дальше на Тюмень, Омск и восточные регионы нашей страны. Андрей Соляров, директор Екатеринбургского филиала госкомпании «Автодор»

Спустя 69 лет в створе улицы Воровского в Уфе вновь торжественная обстановка, связанная с открытием арочного моста. Движение по нему запускают, но уже после капитального ремонта. Право открыть движение наряду с многотонными грузовиками предоставили ретро-технике. Символично, что первый в колонне автомобиль ЗИМ (ГАЗ-12) 1956 года выпуска, как и сам мост.

Арочные мосты вообще уникальные сооружения. И 53-56 годы, когда наш коллектив этот мост строил и построил за три года. В этом году сложность была в том, что надо было старый металл весь разобрать, усилить, а потом на этом же месте сделать такую же арку. Павел Рабухин, председатель совета директоров АО «Уралмостострой»

Переправа через Белую перестраивалась практически заново. Старые пролётные строения демонтировали, построили две новые опоры и привели в порядок остальные. При реконструкции переправы очень важно было сохранить её исторический облик. Мостостроители заново смонтировали арочную конструкцию, с одной стороны которой, как и раньше, красуется табличка с датой строительства, с другой – годы капитально ремонта сооружения. Сохранить решили и перильные ограждения, оставив на своём месте декоративные элементы.

А на этом объекте задачи сохранить исторический облик не стояло. «Южные ворота» – еще один инфраструктурный проект, нацеленный решить транспортные проблемы Уфы. В ноябре здесь запустили движение по всем четырем полосам улицы Пугачева, от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков. Дальше, до транспортной развязки на пересечении с Рыленко, дорогу тоже открыли, но пока по двум полосам.

У любых проектов, в любых сферах бывают всегда объективные или субъективные причины. Вопрос в том, что он же не брошен, в конце концов реализован и дорогу-то пробили. Очень много проектов по стране, которые вообще брошены в недостроенном состоянии. Была ревизия счётной палаты, и то, что этот проект не бросили, – это хорошо. Олег Арефьев, руководитель Научно-исследовательского центра развития транспортных систем

Если срок сдачи улицы Пугачёва сдвинулся, мост через реку Ик на западе республики построили на год раньше срока. Старт движению в режиме телемоста дал вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин. Переправа расположена на границе с Татарстаном, местные жители называют её мостом дружбы. Для людей из окрестных населенных пунктов уже давно стёрты границы между регионами. Единственным барьером была старая переправа, которую наконец отстроили заново.

Очень часто общаемся с родственниками из Уруссов, из Татарстана, В Казань ездим, в Альметьевск, Лениногорск, так что этот мост нам просто необходим. Закия Мунирова, жительница п. Московка

Там, где сильно разбито и много жалоб. В 2023-м году по инициативе Радия Хабирова в Башкортостане запустили программу по ремонту «фонящих» дорог. С начала реализации проекта привели в порядок более 250 км проблемных участков. В этом году отремонтировали еще около 70 километров таких дорог.

В перечень таких объектов включены не только региональные дороги, но и местные. В этом году мы планируем к сдаче 35 километров дорог местного значения в 14 муниципальных районах. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Может, не такая крупная в масштабах республики, но очень важная для дачников. В этом году в Башкортостане в порядок привели 25 километров дорог к СНТ. Где-то отсыпали щебнем, а где-то даже асфальтировали, как, например, в садовом товариществе «Энергетик» Благовещенского района.

Эта проблема была очень наболевшей, конечно, особенно в такой период, когда весна и осень. Там это всё жижа, слякоть. Не то что на машинах, даже пешеходам где-то было тяжело пройти, обойти. Светлана Сёмина, председатель СНТ «Энергетик»