Новые мосты и трассы: какие дорожные объекты открыли в Башкирии в 2025 году

До Казани и Екатеринбурга путь сократился в полтора раза благодаря открытию трассы М-12. Объект можно назвать стройкой века. Открытие участка от Дюртюлей до Ачита состоялось этим летом. Открывал её сам Президент, докладывал о готовности к запуску Глава Башкирии. Если бы не Радий Хабиров, эта дорога и вовсе могла бы пройти мимо нашего региона. И это было бы упущением, ведь любой новый инфраструктурный проект – развитие для региона.
Хотя не только такие крупные объекты в поле зрения властей. В Башкортостане продолжается строительство и ремонт других дорог. Наш коллега Руслан Батыргареев проехал и по новой трассе М-12, присутствовал и во время открытия арочного моста в Уфе после капитального ремонта, а также побывал на других дорожных объектах, введенных в эксплуатацию в этом году.
Масштабный проект высокоскоростной магистрали М-12 курирует сам Президент страны. Поэтому старт движению на участке новой дороги Дюртюли – Ачит в режиме видеоконференции даёт Владимир Путин.
Всего лишь за три года с нуля было построено 275 километров скоростной дороги. 140 из них проходят по территории Башкортостана. А ведь магистраль могли пустить в обход нашей республики, если бы не руководитель региона, который неоднократно обсуждал этот вопрос с федеральным центром на протяжении нескольких лет.
Четырёхполосная, без единого светофора и не имеющая пересечений на одном уровне с другими дорогами. Разрешённая скорость здесь – 110 километров в час. Участок трассы Дюртюли – Ачит платный. Ежедневно по нему проезжает порядка 6 тысяч автомобилей.
Спустя 69 лет в створе улицы Воровского в Уфе вновь торжественная обстановка, связанная с открытием арочного моста. Движение по нему запускают, но уже после капитального ремонта. Право открыть движение наряду с многотонными грузовиками предоставили ретро-технике. Символично, что первый в колонне автомобиль ЗИМ (ГАЗ-12) 1956 года выпуска, как и сам мост.
Переправа через Белую перестраивалась практически заново. Старые пролётные строения демонтировали, построили две новые опоры и привели в порядок остальные. При реконструкции переправы очень важно было сохранить её исторический облик. Мостостроители заново смонтировали арочную конструкцию, с одной стороны которой, как и раньше, красуется табличка с датой строительства, с другой – годы капитально ремонта сооружения. Сохранить решили и перильные ограждения, оставив на своём месте декоративные элементы.
А на этом объекте задачи сохранить исторический облик не стояло. «Южные ворота» – еще один инфраструктурный проект, нацеленный решить транспортные проблемы Уфы. В ноябре здесь запустили движение по всем четырем полосам улицы Пугачева, от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков. Дальше, до транспортной развязки на пересечении с Рыленко, дорогу тоже открыли, но пока по двум полосам.
Если срок сдачи улицы Пугачёва сдвинулся, мост через реку Ик на западе республики построили на год раньше срока. Старт движению в режиме телемоста дал вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин. Переправа расположена на границе с Татарстаном, местные жители называют её мостом дружбы. Для людей из окрестных населенных пунктов уже давно стёрты границы между регионами. Единственным барьером была старая переправа, которую наконец отстроили заново.
Там, где сильно разбито и много жалоб. В 2023-м году по инициативе Радия Хабирова в Башкортостане запустили программу по ремонту «фонящих» дорог. С начала реализации проекта привели в порядок более 250 км проблемных участков. В этом году отремонтировали еще около 70 километров таких дорог.
Может, не такая крупная в масштабах республики, но очень важная для дачников. В этом году в Башкортостане в порядок привели 25 километров дорог к СНТ. Где-то отсыпали щебнем, а где-то даже асфальтировали, как, например, в садовом товариществе «Энергетик» Благовещенского района.
Подводя итоги, можно сказать, что ключевым инфраструктурным событием года, безусловно, стал запуск участка скоростной трассы М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит. Всего в 2025 году в нормативное состояние было приведено 450 километров дорог, капитально отремонтирован 31 мост, в том числе арочный мост в Уфе. Комплекс принятых мер позволил серьезно снизить аварийность на дорогах.