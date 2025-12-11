Общественная палата Башкирии подвела итоги работы за 2025 год

На расширенном заседании в Конгресс-холле «Торатау» были представлены цифры: около 1500 мероприятий, 16 общественных мониторингов, охвативших более 4000 объектов по всей республике.

Особое внимание уделялось контролю за важными сферами жизни, включая обращение с ТКО, благоустройство дворов, соблюдение языкового законодательства и подготовку к 80-летию Победы. В фокусе внимания общественников оставались и традиционные вопросы: безопасность детей на площадках, организация питания в школах и готовность избирательных участков.

Патриотизм и поддержка участников СВО стали ключевыми направлениями деятельности. В Год защитника Отечества Общественная палата активно участвовала в организации мероприятий, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Были организованы акции, конкурсы, сборы гуманитарной помощи, волонтерская работа в госпиталях и просветительские уроки для молодежи. В планах на 2026 год – дальнейшая поддержка участников СВО и их близких, жителей новых регионов России, а также проектов, направленных на укрепление межнационального согласия.