В Башкирии спасатели обсудили вопросы безопасности в зимний период

Более 180 человек в Башкортостане погибло из-за техногенных пожаров. 12 из них – это дети. Такую статистику сегодня привели на пресс-конференции с участием временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану Владимира Горина и руководителя Госкомитета по ЧС Кирилла Первова.

Всему виной – неправильная установка и эксплуатация печей. Поднимали также и тему безопасности на воде в зимний период. Спасатели напомнили, что для безопасного выхода одного человека толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Обсудили и вопросы правил применения пиротехники в период новогодних праздников.