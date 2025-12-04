В Уфе обсудили вопросы защиты бизнеса

Башкортостан в первой тройке регионов страны по защите бизнеса. В том числе – в группе «А» по минимальному административному и силовому давлению. Об этом рассказали на круглом столе, посвященном обмену эффективными практиками по улучшению инвестиционного климата.
Площадка была посвящена направлению защиты предпринимательства в рамках достижения регионом показателей национального рейтинга. Одним из организаторов мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив.
Среди лучших региональных практик были выделены «Инвестчас», который каждый четверг проводит Радий Хабиров, а также предпринимательские часы, проводимые главами муниципалитетов. Отметили и Центр управления регионом Башкортостана, который позволил не просто оцифровать все процессы, но и поставить их на жёсткий контроль.