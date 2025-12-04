В Уфе обсудили вопросы защиты бизнеса

Башкортостан в первой тройке регионов страны по защите бизнеса. В том числе – в группе «А» по минимальному административному и силовому давлению. Об этом рассказали на круглом столе, посвященном обмену эффективными практиками по улучшению инвестиционного климата.

Площадка была посвящена направлению защиты предпринимательства в рамках достижения регионом показателей национального рейтинга. Одним из организаторов мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив.