Глава Краснокамского района Башкирии вышел в финал премии «Время молодых»

Глава Краснокамского района Алексей Горбачёв вышел в финал всероссийской премии «Время молодых». Эксперты высоко оценили его за лучшие практики работы с молодёжью. Представитель нашей республики соревнуется наряду с мэрами российских городов-миллионников.

Хорошие показатели демонстрируют в укреплении межнационального мира и согласия, а также район признан лучшим спортивным муниципалитетом Башкортостана. Активность проявляют и жители. Поддержать и отдать свой голос Алексею Горбачёву можно в мессенджере МАХ до 19 декабря.