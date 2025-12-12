В Башкирии прошли турниры по миксфайту

Сибай принял сразу два крупных турнира, организованных спортивным клубом «Старая крепость». В местной детско-юношеской спортивной школе состоялся открытый Всероссийский турнир по миксфайту. Соревнования были посвящены памяти воспитанника клуба, участника специальной военной операции Талгата Кудабаева.

Участие приняли 177 спортсменов до 18 лет из разных городов и районов Башкортостана, а также Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей. На следующий день в Сибайском концертно-театральном объединении прошли зрелищные профессиональные бои. В главном поединке вечера победу одержал воспитанник клуба «Старая крепость» Мухамед-Алли Джабраилов.