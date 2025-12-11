Опасный лед появился на водохранилищах Башкирии

На крупных водохранилищах республики начал образовываться первый лед, но его толщина еще не достигла безопасных значений. Об этом предупредил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Сегодня, 11 декабря, в рамках профилактической операции «Тонкий лед», специалисты провели рейд на Павловском водохранилище. Толщина ледового покрова там неравномерна и составляет от 0 до 7 см, местами наблюдаются полыньи. Нахождение на таком льду крайне опасно.

Несмотря на это, спасатели уже обнаружили на водоеме любителей зимней рыбалки. С ними были проведены профилактические беседы, им разъяснили правила безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

Напоминаем, что безопасной для выхода одного человека считается толщина льда от 10 см и более.

Ведомство призывает всех жителей и гостей республики соблюдать правила безопасности: не выходить на неокрепший лед и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.