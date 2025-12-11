МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах в Башкирии

По прогнозам синоптиков, завтра, 12 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по республике пройдет небольшой снег, по северу до умеренного. Днем в отдельных районах вероятны гололедные явления. На юго-востоке существенных осадков не предвидится.