МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах в Башкирии

По прогнозам синоптиков, завтра, 12 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по республике пройдет небольшой снег, по северу до умеренного. Днем в отдельных районах вероятны гололедные явления. На юго-востоке существенных осадков не предвидится.
Ветер юго-восточный и южный, со скоростью 5-10 м/с, на севере порывы могут достигать 14 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -8, -13°C, в южных районах похолодает до -17, -22°C. Днем температура составит -3, -8°C.
На отдельных участках ожидается гололедица и ухудшение видимости в снегопаде до 1-2 км.