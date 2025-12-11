Стали известны обстоятельства аварии в Башкирии, в которой погибли отец и сын

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал обстоятельства аварии, в которой погибли отец и сын.

Напомним, 7 декабря на 137 км трассы Уфа–Инзер–Белорецк столкнулись ВАЗ-2112 и большегруз. Водитель легкового авто погиб на месте аварии. После в больнице погиб один из пострадавших детей.

Выяснилось, что в салоне авто находилась многодетная семья – отец, мать и 5 детей. Они ехали в магазин. Мужчина выехал на встречную полосу, где и произошло касательное столкновение. При это на участке не было высокого трафика. Ни один из детей не был пристёгнут. Мать семейства находилась на пассажирском сиденье с грудным ребёнком.

Если было лобовое, было бы больше погибших. Трафик был невысокий. Ни один ребенок не был пристёгнут, не было детского удерживающего устройства, там это технически невозможно. Абсолютная беспечность! Этого происшествия могло не быть.

Владимир Севастьянов, глава ГАИ РБ 

