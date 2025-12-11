Стали известны обстоятельства аварии в Башкирии, в которой погибли отец и сын

Напомним, 7 декабря на 137 км трассы Уфа–Инзер–Белорецк столкнулись ВАЗ-2112 и большегруз. Водитель легкового авто погиб на месте аварии. После в больнице погиб один из пострадавших детей.

Выяснилось, что в салоне авто находилась многодетная семья – отец, мать и 5 детей. Они ехали в магазин. Мужчина выехал на встречную полосу, где и произошло касательное столкновение. При это на участке не было высокого трафика. Ни один из детей не был пристёгнут. Мать семейства находилась на пассажирском сиденье с грудным ребёнком.