Стало известно, когда восстановят тепло в Белорецке после аварии

В Белорецке продолжают бороться с последствиями коммунальной аварии. К жителям города обратился глава района Азат Хакимов.

Напомним, 9 декабря произошло аварийное отключение центрального отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали более 70 многоквартирных домов, лечебные и образовательные учреждения и административные здания.

Работы по устранению аварии продолжаются и сегодня. Специалисты провели на участке всю ночь. Около трёх часов ночи система встала на заполнение, однако было обнаружено ещё одно повреждение.