Стало известно, когда восстановят тепло в Белорецке после аварии

В Белорецке продолжают бороться с последствиями коммунальной аварии. К жителям города обратился глава района Азат Хакимов.
Напомним, 9 декабря произошло аварийное отключение центрального отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали более 70 многоквартирных домов, лечебные и образовательные учреждения и административные здания.
Работы по устранению аварии продолжаются и сегодня. Специалисты провели на участке всю ночь. Около трёх часов ночи система встала на заполнение, однако было обнаружено ещё одно повреждение.
Азат Хакимов сообщил, что все утечки устранены. Ведётся заполнение системы, что займёт около 5 часов. Ориентировочно тепло в помещения вернётся после обеда.