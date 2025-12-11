В Башкирии на основе крови лошадей производят сыворотку

От традиций к передовой науке. В Кушнаренковском районе работает уникальное хозяйство. Здесь разводят лошадей башкирской породы и производят на основе их крови сыворотку – основу важных препаратов.

Эта сыворотка – основа для уникальных ветеринарных препаратов «Фоллимаг» и «Пигулин». Они стимулируют плодовитость у коров, свиней, пушных зверей. Ежегодно на предприятии перерабатывают семь тысяч литров сырья, из которого на рынок выпускается сотни тысяч доз. Благодаря племенной работе в хозяйстве была выведена башкирская лошадь с высокими показателями удельной активности уровня гонадотропного гормона в крови кобыл.

На предприятии разработана особая система содержания. Она далека от классической табунной. Семь месяцев – стойло, пять – пастбище. Это позволяет контролировать весь цикл: синхронизировать выжеребку с января по май, проводить случку и оперативно проверять кобыл на беременность каждые две недели.