В Уфе наградили лучших в области выхаживания недоношенных детей

В Уфе состоялась церемония награждения победителей и призёров Всероссийской премии в области выхаживания недоношенных детей «Счастье на ладошке». До этого мероприятие охватывало медицинских работников только из республики и Приволжского федерального округа.

Сегодня здесь собрались врачи из 18 регионов России – от Хабаровска до Краснодара. Это первая премия в стране, чествующая специалистов, помогающих дорасти «торопыжкам». 70 медработников были награждены благодарственными письмами и путёвками в санатории Башкортостана.