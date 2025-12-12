Отомстил партнеру и поджег гараж: в Уфе осудят предпринимателя

По информации надзорного ведомства, причиной преступления стал конфликт между двумя бизнес-партнерами. Осенью 2025 года мужчины поссорились из-за раздела общего имущества, а также на почве ревности. Один из партнеров, решив отомстить, приехал к дому второго. Он незаконно проник на придомовую территорию, облил дверь гаража бензином и поджег ее. В результате пожара был причинен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.