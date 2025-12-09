В Уфе осудят мужчину и женщину за разбойное нападение

В Уфе задержали мужчину и женщину по подозрению в разбойном нападении. Как сообщили в МВД республики, инцидент произошел 8 декабря поздно ночью.

36-летний местный житель рассказал, что после совместного распития алкоголя его ударили бутылкой по голове и отобрали 5 тысяч рублей. Полиция оперативно задержала подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались ранее неоднократно судимый 35-летний житель Инорса и гражданка иностранного государства без определенного места жительства.