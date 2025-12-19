Жительница Уфы познакомилась с мужем на Прямой линии с Путиным

«Прямая линия» творит настоящие чудеса и меняет судьбы. Причём не только тех, кто задает вопросы, но и тех, кто их принимает. Уфимка и житель Санкт-Петербурга были волонтёрами по приёму обращений на разговор с Президентом в прошлом году и после мероприятия поженились.

Если год назад Михаил и Валерия, по сути, были в числе организаторов Прямой линии – принимали звонки граждан, в этом – смотрят, как обычные зрители. Участвовать не могут по уважительной причине: два месяца назад у них родился ребёнок.

Судьбоносной их встреча стала в декабре 2024 года. Он из Санкт-Петербурга, она из Уфы. Будучи активистами Народного фронта, устроились на работу в колл-центр Прямой линии.

Уже после окончания мероприятия молодые люди разъехались по своим городам, но поняли, что жить друг без друга не могут. Михаил несколько раз приезжал в гости, а затем и вовсе переехал из Северной столицы.