В Башкирии открыли памятник участникам локальных конфликтов

В Аургазинском районе открыли памятник, посвящённый участникам локальных конфликтов. Новый мемориал появился в деревне Бишкаин. Скульптуру установили в рамках программы поддержки местных инициатив. С предложением выступили сами жители. Мы побывали на открытии и пообщались с родственниками тех, чьи подвиги вдохновили на создание монумента.

В тот момент, когда ткань спадает с мемориальной плиты, вокруг, кажется, наступает тишина. Ведь на каждой – имя и портрет погибшего солдата. И именно родителям и близким выпало право увековечить память о них. У Галины Ивановой год назад на СВО погиб сын, который попал на спецоперацию в 2022 году. Мужчине посмертно присвоили орден Мужества.

Центральной композицией комплекса стал памятник, посвящённый всем участникам локальных боевых конфликтов. Их имена навсегда вписаны в историю родной земли.

Инициаторами открытия мемориала стали местные жители. Реализовывать проект коллективно решили через программу поддержки местных инициатив. Часть суммы жители собрали сами совместно со спонсорами и районными властями. Основную долю выделили из бюджета региона.

Новую композицию установили в сквере рядом с мемориалом воинам Великой Отечественной войны и скульптуры пограничникам. В этом году в селе Бишкаин увековечили память еще одного участника СВО – Никиты Савельева, в школе, где он учился.