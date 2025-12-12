В Башкирии открыли памятник участникам локальных конфликтов

В Аургазинском районе открыли памятник, посвящённый участникам локальных конфликтов. Новый мемориал появился в деревне Бишкаин. Скульптуру установили в рамках программы поддержки местных инициатив. С предложением выступили сами жители. Мы побывали на открытии и пообщались с родственниками тех, чьи подвиги вдохновили на создание монумента.

В тот момент, когда ткань спадает с мемориальной плиты, вокруг, кажется, наступает тишина. Ведь на каждой – имя и портрет погибшего солдата. И именно родителям и близким выпало право увековечить память о них. У Галины Ивановой год назад на СВО погиб сын, который попал на спецоперацию в 2022 году. Мужчине посмертно присвоили орден Мужества.

Центральной композицией комплекса стал памятник, посвящённый всем участникам локальных боевых конфликтов. Их имена навсегда вписаны в историю родной земли.

Инициаторами открытия мемориала стали местные жители. Реализовывать проект коллективно решили через программу поддержки местных инициатив. Часть суммы жители собрали сами совместно со спонсорами и районными властями. Основную долю выделили из бюджета региона.

Фото №1 - В Башкирии открыли памятник участникам локальных конфликтов

Новую композицию установили в сквере рядом с мемориалом воинам Великой Отечественной войны и скульптуры пограничникам. В этом году в селе Бишкаин увековечили память еще одного участника СВО – Никиты Савельева, в школе, где он учился.

И, конечно, не забывают живых. Из Аургазинского района в зону СВО отправили более 100 единиц техники и тысячи тонн гуманитарного груза. Помощь оказывают и близким бойцов. Работа по увековечиванию памяти – одно из важнейших направлений, о чём не раз говорил Глава Башкортостана. Ведь люди должны не забывать тех, кто отдал свои жизни, выполняя приказы ради своей страны.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии