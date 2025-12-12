В Уфе определили победителей конкурса видеороликов о кибербезопасности

В Уфе определили победителей студенческого конкурса видеороликов о кибербезопасности. Организаторами выступили Отделение – Национальный банк по Республике Башкортостан Банка России и телеканал БСТ. В конкурсе участвовали студенты вузов и колледжей. Ролики рассказывают об опасности общения в интернете, участии в мошеннических схемах.

Победу одержала команда студентов Уфимского колледжа отраслевых технологий. Они представили сюжет о человеке, который не может устроиться на работу из-за того, что ранее подрабатывал дроппером.