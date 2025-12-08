В Уфе определили победителя конкурса «Башкорт йыры – 2025»

В Уфе определили победителя телевизионного фестиваля-конкурса «Башкорт йыры – 2025». В этом году заявки на участие отправили около 150 исполнителей из городов и районов Башкортостана, а также из Москвы и Челябинской области. Отбор прошли 50 человек, а до финала добрались меньше половины.

Концерт состоялся в ГКЗ «Башкортостан». На одной сцене выступили финалисты проекта и звезды башкирской и татарской эстрады. Жюри было непросто, кКак и самим конкурсантам. Их талант рассматривали с разных сторон. Они должны были исполнить народную песню, ретро и эстрадную композиции. Гала-концерт – это завершение большого пути. И лучшим был признан Азамат Губайдуллин, студент Уфимского института искусств. Он получил не только признание, но и сертификат на 100 тысяч рублей. Финалисты также не остались без призов.