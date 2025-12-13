Автомобилистов Башкирии просят отказаться от дальних поездок

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам республики с экстренным обращением.
Водителей попросили отказаться от дальних поездок из-за резкого ухудшения погодных условий. В республики зафиксировали череду тяжелых ДТП. Причиной роста числа аварий стали: снег с дождем, сильные ветра, гололед и снежные заносы.
На федеральных и региональных трассах усилено патрулирование экипажами ДПС. Дополнительные наряды выставлены на наиболее опасных участках дорог, где возможны осложнения дорожной обстановки.