Студентка из Уфы нашла своё призвание за рулём трактора

От житейского интереса к серьёзной ответственной работе: в службе благоустройства по Ленинскому району уфимка вот уже второй год работает трактористкой. Девушке доверены улицы столицы, но почему она решила связать жизнь с такой неженской, на первый взгляд, профессией?

С лёгкостью управляется с инструментами и уже на автомате разбирает и собирает технику, а именно – самоходную машину. Вот уже второй год Марина Потапова работает трактористкой и даже не представляет свою жизнь без любимой профессии.

Управление сельхозтехникой 20-летняя Марина совмещает с учебой в аграрном университете. Рассказывает: душа всегда стремилась к сельскохозяйственной отрасли, хотя в окружении не было никого, кто связал бы свою жизнь с данной сферой. Родители увлечение девушки поначалу вообще не восприняли всерьёз – особенно удивился отец.

А вот коллеги Марину называют ценным кадром и отмечают, что с «железным конём» хрупкая девушка управляется ничуть не хуже мужчин.