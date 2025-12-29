Студентка из Уфы нашла своё призвание за рулём трактора

От житейского интереса к серьёзной ответственной работе: в службе благоустройства по Ленинскому району уфимка вот уже второй год работает трактористкой. Девушке доверены улицы столицы, но почему она решила связать жизнь с такой неженской, на первый взгляд, профессией?
С лёгкостью управляется с инструментами и уже на автомате разбирает и собирает технику, а именно – самоходную машину. Вот уже второй год Марина Потапова работает трактористкой и даже не представляет свою жизнь без любимой профессии.
Управление сельхозтехникой 20-летняя Марина совмещает с учебой в аграрном университете. Рассказывает: душа всегда стремилась к сельскохозяйственной отрасли, хотя в окружении не было никого, кто связал бы свою жизнь с данной сферой. Родители увлечение девушки поначалу вообще не восприняли всерьёз – особенно удивился отец.
А вот коллеги Марину называют ценным кадром и отмечают, что с «железным конём» хрупкая девушка управляется ничуть не хуже мужчин.
Стоит отметить, что цели у Марины серьёзные. В дальнейшем она планирует заниматься инженерным делом. Своим примером студентка-трактористка доказывает: сегодня рабочие профессии – это не пережиток прошлого, а настоящая перспектива на будущее.