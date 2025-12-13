В Уфе открылся крупный каток на стадионе «Строитель»

Заждались не только снега, но и льда. Сегодня в Уфе открылся один из самых крупных в столице республики катков. 17 тысяч квадратных метров ледяной глади на стадионе «Строитель» доступны для массового катания.
Покрытие готовилось на протяжении пяти суток. Сотрудники стадиона в круглосуточном режиме заливали площадку. Учитывая, что в начале декабря снега не было, пришлось формировать каток прямо на земле, что добавило хлопот и работы.
Каток в выходные и праздничные дни будет работать с полудня и до 9 вечера, в будние дни – с 17 до 21 часа. Первые посетители уже оценили качество льда.