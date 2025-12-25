Строители из Башкирии восстанавливают школу в ЛНР

Строители из Башкортостана восстанавливают в подшефном республике Красном Луче ЛНР Софиевскую школу №27. Учреждение построили в 1938 году, и с того момента его ни разу масштабно не ремонтировали. Благодаря помощи республики дети смогли пойти в школу вовремя.

Поднять руки вверх, повернуть шею и сделать максимальный выпад – урок физкультуры. Правда, он пока вынужденно, проходит за партой. Скоро ребята смогут полноценно и делать зарядку, и заниматься спортом.

Пока спортзал заполнен материалами. Скоро строители из Башкортостана приступят к масштабной работе. Ведь в школе, основанной почти 90 лет назад, ни разу не проводился капремонт. Мастера уже заменили 120 окон и установили шесть противопожарных дверей.

Завершили и ремонт кровли. Рабочие заняты облицовкой фронтона. Впервые за много лет учреждение полностью готово к зиме.