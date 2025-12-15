В Уфе ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Накануне днем в Калининском районе Уфы, в деревне Князево на улице Мебельной, произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже многоквартирного дома.

Как сообщили в региональном МЧС, спасателям удалось вывести из зоны воздействия опасных факторов двух человек: 63-летнего хозяина квартиры и 85-летнюю жительницу соседней квартиры. Оба отказались от госпитализации и медицинского осмотра.

Еще 10 жильцов дома самостоятельно покинули здание до прибытия специалистов. Возгорание было ликвидировано на площади 40 кв.м.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.