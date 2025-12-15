В Уфе во время пожара в многоэтажке пострадали трое детей

В Уфе в результате пожара в многоквартирном доме на улице Кольцевой пострадали трое детей. Они надышались едким дымом и с признаками острого отравления угарным газом были доставлены в больницу №17. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Напомним, пожар произошел в минувшую субботу в квартире на шестом этаже. В момент возгорания в здании находились около 70 человек. 50 жильцов самостоятельно покинули дом, еще 20 человек, в том числе многодетную семью, эвакуировали пожарные.

После эвакуации родители заметили ухудшение самочувствия детей и самостоятельно обратились в больницу. Самого младшего ребенка госпитализировали. По словам министра, за выходные его состояние улучшилось и сейчас оценивается как близкое к удовлетворительному. Двое старших детей получают необходимое лечение в домашних условиях.